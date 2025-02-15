Экс-посол США в РФ Макфол: Трамп может изменить мнение о переговорах по Украине

Экс-посол США в России Майкл Макфол в интервью Deutsche Welle (DW; признана в РФ СМИ-иноагентом) допустил, что президент США Дональд Трамп может изменить мнение о переговорах по Украине.

«Я не очень хорошо знаю президента Трампа лично, но люди, которых я знаю, которые работали на него, говорят, что он может менять свое мнение», — отметил он.

Бывший посол считает лучшей гарантией безопасности для Украины вступление в НАТО, он также заявил, что потенциальными миротворцами он предпочел бы видеть американских военных.

Ранее Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о виновнике украинского конфликта. «Думаю, многих можно винить. Я скажу очень просто, если бы я был президентом, этого бы не случилось», — заявил политик.