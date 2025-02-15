Трамп уклонился от ответа на вопрос о виновнике украинского конфликта

Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о виновнике конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о виновнике украинского конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЕЖ».

«Думаю, многих можно винить. Я скажу очень просто, если бы я был президентом, этого бы не случилось», — заявил политик.

Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме сообщил, что представители США, России и Украины проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. По его словам, предстоящие контакты этих трех стран покажут, насколько мирное урегулирование украинского конфликта достижимо.