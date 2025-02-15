Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:48, 15 февраля 2025Мир

Трамп уклонился от ответа на вопрос о виновнике украинского конфликта

Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о виновнике конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о виновнике украинского конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЕЖ».

«Думаю, многих можно винить. Я скажу очень просто, если бы я был президентом, этого бы не случилось», — заявил политик.

Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме сообщил, что представители США, России и Украины проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. По его словам, предстоящие контакты этих трех стран покажут, насколько мирное урегулирование украинского конфликта достижимо.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вэнс назвал Зеленскому главную цель США на Украине

      На параде в США произошла стрельба

      Запад обвинили в превращении Украины из буферной зоны между Россией и НАТО в военную

      В МИД России заметили странность в поведении Зеленского в Мюнхене

      Минздрав пересмотрит практику прикрепления к поликлиникам

      Орбан высказался о будущих отношениях России и Запада

      Орбан высказался об умении Путина держать слово

      Глава Дагестана взял под личный контроль дело о смерти сестры бойца СВО

      Трамп прокомментировал выступление Вэнса на конференции в Мюнхене

      Гимнастка Аверина призналась в любви к фигуристу-чемпиону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше