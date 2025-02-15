Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:03, 15 февраля 2025Мир

Глава Евросовета назвал условие установления прочного мира на Украине

Глава Евросовета Кошта: Прочный мир на Украине — это не простое прекращение огня
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Wolfgang Rattay / Shutterstock / Fotodom

Прочный мир на Украине не может быть заключен в результате простого прекращения огня. Об этом в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава Европейского совета Антониу Кошта, сообщает в субботу, 15 февраля, РИА Новости.

«При построении этого мира Европейский союз полностью возьмет на себя ответственность. Не будет никаких надежных и успешных переговоров, никакого прочного мира без Украины и без Евросоюза», — заявил он.

Ранее сообщалось о причине, по которой британские власти отказываются публично критиковать мирную инициативу президента США Дональда Трампа. Как заявил журналистам высокопоставленный советник правительства королевства, «мы не хотим злить медведя».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Критика Трампа и США, призыв создать другое НАТО и рассуждения о выборах. О чем говорил Зеленский на Мюнхенской конференции?

      Зеленский рассказал об обсуждениях с США соглашения по ресурсам

      Комментатор Скворцов рассказал о своем восстановлении после черепно-мозговой травмы

      Крах режима Зеленского назвали вопросом времени

      Президент Франции Макрон подал в суд на автора картины с его отрубленной головой

      Мэр Борисполя пригрозил военным переворотом на Украине из-за преследования оппозиции

      Более половины иностранцев в польских тюрьмах оказались украинцами

      Кандидат в канцлеры Германии высказался о новой администрации США

      Трехкратный чемпион мира высказался о весе Овечкина

      «Просвещение» потребовало признать незаконными действия ФАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше