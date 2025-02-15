Глава Евросовета назвал условие установления прочного мира на Украине

Глава Евросовета Кошта: Прочный мир на Украине — это не простое прекращение огня

Прочный мир на Украине не может быть заключен в результате простого прекращения огня. Об этом в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава Европейского совета Антониу Кошта, сообщает в субботу, 15 февраля, РИА Новости.

«При построении этого мира Европейский союз полностью возьмет на себя ответственность. Не будет никаких надежных и успешных переговоров, никакого прочного мира без Украины и без Евросоюза», — заявил он.

Ранее сообщалось о причине, по которой британские власти отказываются публично критиковать мирную инициативу президента США Дональда Трампа. Как заявил журналистам высокопоставленный советник правительства королевства, «мы не хотим злить медведя».