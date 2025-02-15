Стало известно о причинах отсутствия реакции Британии на мирную инициативу Трампа

The Times: Британия не критикует мирную инициативу Трампа, опасаясь его гнева

Британия не критикует публично мирную инициативу президента США Дональда Трампа, опасаясь его гнева. Об этом пишет лондонская газета The Times со ссылкой на высокопоставленного советника правительства королевства.

«Мы не хотим злить медведя», — заявил собеседник издания.

Отмечается, в британском правительстве пока не комментировали наиболее спорные аспекты потенциального мирного соглашения, в частности, вопрос о том, следует ли Украине признать потерю занятых Россией территорий, а также следует ли США предоставить Киеву гарантии безопасности и готова ли Британия направить на Украину своих миротворцев.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп и члены его администрации хотят побудить Украину к проведению выборов президента. Отмечается, что данный шаг может позволить Киеву заключить мирное соглашение с Москвой.