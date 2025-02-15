Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:43, 15 февраля 2025Мир

Стало известно о причинах отсутствия реакции Британии на мирную инициативу Трампа

The Times: Британия не критикует мирную инициативу Трампа, опасаясь его гнева
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Британия не критикует публично мирную инициативу президента США Дональда Трампа, опасаясь его гнева. Об этом пишет лондонская газета The Times со ссылкой на высокопоставленного советника правительства королевства.

«Мы не хотим злить медведя», — заявил собеседник издания.

Отмечается, в британском правительстве пока не комментировали наиболее спорные аспекты потенциального мирного соглашения, в частности, вопрос о том, следует ли Украине признать потерю занятых Россией территорий, а также следует ли США предоставить Киеву гарантии безопасности и готова ли Британия направить на Украину своих миротворцев.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп и члены его администрации хотят побудить Украину к проведению выборов президента. Отмечается, что данный шаг может позволить Киеву заключить мирное соглашение с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Освобожденного из плена в Газе россиянина доставили в больницу

      Явка на выборах президента Абхазии составила 43 процента

      Четыре депутата Финляндии выступили с неожиданным призывом по России

      Стало известно о причинах отсутствия реакции Британии на мирную инициативу Трампа

      Кафельников оценил трехмесячную дисквалификацию первой ракетки мира

      Зеленский заявил о желании создать другое НАТО

      Игорь Николаев подал в суд на продавцов за использование фразы «Выпьем за любовь»

      Появились новые подробности об авиакатастрофе в Вашингтоне

      Зеленский назвал площадь потерянных Украиной за 2024 год территорий

      Часть школ в российском регионе перевели на дистанционное обучение из-за землетрясения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше