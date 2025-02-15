Глава МИД Польши оценил отправление на Украину войск ЕС

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что ЕС придется отправить войска на Украину

Глава МИД Польши Радослав Сикорский оценил отправление на Украину войск Евросоюза (ЕС) в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда президент [США Дональд] Трамп говорит, что в рамках сделки [по Украине] должны быть [направлены на Украину] европейские войска, нам придется их предоставить. Так что рано или поздно нам придется вмешаться», — заявил политик.

Также Сикорский отметил, что время для мирных переговоров еще не наступило, и назвал звонок Трампа президенту России Владимиру Путину ошибкой.

Ранее в феврале Сикорский призвал Евросоюз создать банк перевооружения по одной причине.