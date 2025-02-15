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19:04, 15 февраля 2025Мир

Глава МИД Польши оценил отправление на Украину войск ЕС

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что ЕС придется отправить войска на Украину
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский оценил отправление на Украину войск Евросоюза (ЕС) в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда президент [США Дональд] Трамп говорит, что в рамках сделки [по Украине] должны быть [направлены на Украину] европейские войска, нам придется их предоставить. Так что рано или поздно нам придется вмешаться», — заявил политик.

Также Сикорский отметил, что время для мирных переговоров еще не наступило, и назвал звонок Трампа президенту России Владимиру Путину ошибкой.

Ранее в феврале Сикорский призвал Евросоюз создать банк перевооружения по одной причине.

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