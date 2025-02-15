Глава МИД Польши проговорился о планах Макрона провести встречу лидеров ЕС по Украине

Глава МИД Польши сообщил о планах Макрона провести встречу лидеров ЕС по Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, проговорился о планах президента Франции Эммануэля Макрона провести встречу лидеров ЕС по Украине, которая, как выяснилось, не была официально анонсирована. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщает ТАСС.

«Я рад, что президент [Франции] Макрон пригласил на завтра (16 февраля — прим. «Ленты.ру») наших лидеров в Париж. Я ожидаю, что они рассмотрят это со всей серьезностью», — сказал Сикорский, подчеркнув, что страны ЕС «должны дать свой ответ» на тактику президента США Дональда Трампа по Украине.

Отмечается, что польский дипломат продублировал эти слова о встрече на своей странице в социальной сети X, однако впоследствии публикация была удалена.

Как поясняет агентство AFP, в Елисейском дворце упоминали о планах организовать «дискуссии» между «европейскими лидерами для возможной неформальной встречи». Однако возможная дата не называлась.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил о нежелании видеть Европу за столом переговоров по Украине. «Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию», — уточнил он.