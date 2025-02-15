Писториус заявил о неспособности Европы обеспечить гарантии безопасности Украине

Писториус: Трамп лишил Украину козырей перед переговорами с Россией

Президент США Дональд Трамп лишил Украину козырей перед переговорами с Россией. Таким образом, Европа не сможет в ближайшие годы обеспечить гарантии безопасности Киеву без Штатов, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью Spiegel.

«Мы должны четко понимать, что у нас большой разрыв в силах сдерживания. Без мощностей США мы не будем в состоянии обеспечивать гарантии безопасности для Украины как минимум в ближайшие годы», — отметил глава ведомства на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Борис Писториус высказал мнение, что исключение Европейского союза из переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине станет поворотным моментом в отношениях с США.

Помимо этого, министр обороны Германии заявил, что его возмущает предложение Трампа исключить идею вступления Украины в НАТО и завершения боевых действий по нынешней линии фронта.