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13:06, 15 февраля 2025Россия

Глава «мусорной реформы» стал кандидатом на пост замминистра Минприроды

РБК: Замминистра Минприроды может стать куратор «мусорной реформы» Денис Буцаев
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Денис Буцаев

Денис Буцаев. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Заместителем министра природных ресурсов и экологии России (Минприроды) может стать куратор так называемой «мусорной реформы» Денис Буцаев. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники, знакомые с кадровыми перестановками.

По информации издания, кандидатура Буцаева, сейчас занимающего пост директора Российского экологического оператора (РЭО, курирует «мусорную реформу» в России), активно обсуждается на пост замминистра главы Минприроды. Уточняется, что на должность руководителя РЭО, в свою очередь, рассматривается Ирина Тарасова, занимающая пост директора административного департамента Минсельхоза.

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