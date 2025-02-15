Глава «мусорной реформы» стал кандидатом на пост замминистра Минприроды

РБК: Замминистра Минприроды может стать куратор «мусорной реформы» Денис Буцаев

Заместителем министра природных ресурсов и экологии России (Минприроды) может стать куратор так называемой «мусорной реформы» Денис Буцаев. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники, знакомые с кадровыми перестановками.

По информации издания, кандидатура Буцаева, сейчас занимающего пост директора Российского экологического оператора (РЭО, курирует «мусорную реформу» в России), активно обсуждается на пост замминистра главы Минприроды. Уточняется, что на должность руководителя РЭО, в свою очередь, рассматривается Ирина Тарасова, занимающая пост директора административного департамента Минсельхоза.