Гробы с телами разлетелись из грузовика после аварии на российской трассе

Во Владимирской области гробы с телами разлетелись из грузовика после ДТП

Во Владимирской области после аварии на трассе гробы с телами разлетелись из грузовика. Об этом сообщает KP.RU.

ДТП произошло на федеральной российской трассе М-7 «Волга» вблизи деревни Чудиново, она считается частью города Вязники. Грузовик Mercedes-Benz вез гробы из Владимира в Нижний Новгород в крематорий. Отмечается, что водитель не выдержал боковой интервал с проезжающей мимо фурой, после чего столкнулся с легковой машиной Lada Granta.

При боковом столкновении кузов получил повреждения, из-за чего часть гробов выпала на дорогу и разбилась. Кадры опубликовало сообщество «Подслушано Вязники» во «ВКонтакте».

Ранее четыре человека пострадали при столкновении двух автобусов в Нижнем Новгороде.