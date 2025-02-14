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22:26, 14 февраля 2025Россия

В российском городе столкнулись два автобуса

В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса, четыре человека пострадали
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Четыре человека пострадали при столкновении двух автобусов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона, передает РИА Новости.

Отмечается, что водитель автобуса ПАЗ выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу другому автобусу, который двигался по главной дороге. Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали вечером пятницы, 14 февраля, на улице Космической, 44. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли два человека и еще 13 пострадали. Авария произошла около 22:45 на 1330-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе российского региона. По данным МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, автобус междугороднего сообщения столкнулся со снегоуборочной техникой.

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