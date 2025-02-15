Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:30, 15 февраля 2025Культура

Игорь Николаев подал в суд на продавцов за использование фразы «Выпьем за любовь»

Shot: Певец Николаев подал иск на миллион за фразу «Выпьем за любовь» на товарах
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российский музыкант Игорь Николаев решил бороться с продавцами сувениров, без спроса использующими строчку из его песни «Выпьем за любовь». Об этом сообщает Shot.

По информации медиа, певец подал в суд два иска по интеллектуальным правам на суммы 800 тысяч и 250 тысяч рублей. Артист совместно с компанией, которой доверил свои товарные знаки, потребовал больше миллиона рублей за незаконное использование фразы «Выпьем за любовь» на футболках, кружках интерьерных украшениях и других товарах, продающихся в сети.

Известно, что Николаеву, помимо строчки из песни «Выпьем за любовь», принадлежат права на фразу «Дельфин и русалка», а также на ставшую мемом собственную фотографию с кружкой пива.

Материалы по теме:
«Копаем кэш лопатой» Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
«Копаем кэш лопатой»Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
23 декабря 2020
«У всех здесь есть суперкар» Как олигархи спускают состояния в казино Монако, пока их дети хвастаются роскошью в сети
«У всех здесь есть суперкар»Как олигархи спускают состояния в казино Монако, пока их дети хвастаются роскошью в сети
26 июня 2020

Ранее руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз предрек Игорю Николаеву провал с маркой «Выпьем за любовь». Эксперт отметил, что одноименная композиция артиста была популярна 30 лет назад, а также подчеркнул, что сегодняшние девушки и женщины лишены доли романтизма и не будут приобретать вино бренда Николаева.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Освобожденного из плена в Газе россиянина доставили в больницу

      Явка на выборах президента Абхазии составила 43 процента

      Четыре депутата Финляндии выступили с неожиданным призывом по России

      Стало известно о причинах отсутствия реакции Британии на мирную инициативу Трампа

      Кафельников оценил трехмесячную дисквалификацию первой ракетки мира

      Зеленский заявил о желании создать другое НАТО

      Игорь Николаев подал в суд на продавцов за использование фразы «Выпьем за любовь»

      Появились новые подробности об авиакатастрофе в Вашингтоне

      Зеленский назвал площадь потерянных Украиной за 2024 год территорий

      Часть школ в российском регионе перевели на дистанционное обучение из-за землетрясения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше