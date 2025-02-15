Игорь Николаев подал в суд на продавцов за использование фразы «Выпьем за любовь»

Shot: Певец Николаев подал иск на миллион за фразу «Выпьем за любовь» на товарах

Российский музыкант Игорь Николаев решил бороться с продавцами сувениров, без спроса использующими строчку из его песни «Выпьем за любовь». Об этом сообщает Shot.

По информации медиа, певец подал в суд два иска по интеллектуальным правам на суммы 800 тысяч и 250 тысяч рублей. Артист совместно с компанией, которой доверил свои товарные знаки, потребовал больше миллиона рублей за незаконное использование фразы «Выпьем за любовь» на футболках, кружках интерьерных украшениях и других товарах, продающихся в сети.

Известно, что Николаеву, помимо строчки из песни «Выпьем за любовь», принадлежат права на фразу «Дельфин и русалка», а также на ставшую мемом собственную фотографию с кружкой пива.

Ранее руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз предрек Игорю Николаеву провал с маркой «Выпьем за любовь». Эксперт отметил, что одноименная композиция артиста была популярна 30 лет назад, а также подчеркнул, что сегодняшние девушки и женщины лишены доли романтизма и не будут приобретать вино бренда Николаева.