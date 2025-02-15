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22:12, 15 февраля 2025Бывший СССР

Итоговую явку на выборах президента Абхазии оценили

ЦИК: Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 65 %
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Итоговая явка на досрочных выборах президента Абхазии составила 65 процентов, такую оценку дал глава Центральной избирательной комиссии республики Дмитрий Маршан, передает РИА Новости.

«После закрытия избирательных участков явка на выборах президента Абхазии составила 65 процентов», — сообщил представитель ЦИК.

Среди кандидатов заявлены пять человек, политик Бадра Гунба, бывший торговый представитель в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба, председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал и оппозиционер Адгур Ардзинба.

Ранее ЦИК признал выборы президента Абхазии состоявшимися. «Для признания выборов состоявшимися по абхазскому законодательству необходимо, чтобы в них приняло участие больше половины избирателей, внесенных в списки», — пояснил Маршан.

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