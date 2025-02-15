Итоговую явку на выборах президента Абхазии оценили

ЦИК: Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 65 %

Итоговая явка на досрочных выборах президента Абхазии составила 65 процентов, такую оценку дал глава Центральной избирательной комиссии республики Дмитрий Маршан, передает РИА Новости.

«После закрытия избирательных участков явка на выборах президента Абхазии составила 65 процентов», — сообщил представитель ЦИК.

Среди кандидатов заявлены пять человек, политик Бадра Гунба, бывший торговый представитель в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба, председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал и оппозиционер Адгур Ардзинба.

Ранее ЦИК признал выборы президента Абхазии состоявшимися. «Для признания выборов состоявшимися по абхазскому законодательству необходимо, чтобы в них приняло участие больше половины избирателей, внесенных в списки», — пояснил Маршан.

