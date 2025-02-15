Изнасиловавшего девочку российского патологоанатома-кришнаита арестовали

В Екатеринбурге арестовали патологоанатома, изнасиловавшего 12-летнюю девочку

В российском городе арестовали патологоанатома-кришнаита, изнасиловавшего 12-летнюю девочку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

«Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения патологоанатому одной из больниц города. Мужчина обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. Суд избрал Сергею О. меру пресечения в виде содержания под стражей по 12 апреля», — говорится в заявлении.

Известно, что ранее врач провел с дочерью своих прихожан «брачный обряд», после которого вступил с ней в половую связь.

Ранее в феврале сообщалось, что 33-летний заведующий патологоанатомическим отделением детской больницы был задержан.