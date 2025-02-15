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12:59, 15 февраля 2025Силовые структуры

Изнасиловавшего девочку российского патологоанатома-кришнаита арестовали

В Екатеринбурге арестовали патологоанатома, изнасиловавшего 12-летнюю девочку
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В российском городе арестовали патологоанатома-кришнаита, изнасиловавшего 12-летнюю девочку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

«Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения патологоанатому одной из больниц города. Мужчина обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. Суд избрал Сергею О. меру пресечения в виде содержания под стражей по 12 апреля», — говорится в заявлении.

Известно, что ранее врач провел с дочерью своих прихожан «брачный обряд», после которого вступил с ней в половую связь.

Ранее в феврале сообщалось, что 33-летний заведующий патологоанатомическим отделением детской больницы был задержан.

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