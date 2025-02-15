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06:45, 15 февраля 2025Мир

Макрон после беседы с Зеленским дал ему обещание

Макрон после беседы с Зеленским пообещал поддержать Киев на переговорах о мире
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским дал ему обещание поддержать Киев на мирных переговорах. Он подчеркнул в соцсети Х, что только Украина может вести диалог о долгосрочном мире с Россией.

Только что поговорил с Владимиром Зеленским, — написал французский президент. Он добавил, что если американский лидер Дональд Трамп сможет договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении конфликта, это будет «отличной новостью».

«Но только украинцы могут вести переговоры о прочном и долговременном мире. Мы им поможем», — подчеркнул Макрон.

Также политик обратил внимание, что Европе пришло время стать более самостоятельной и укрепить свою коллективную безопасность. «Франция будет играть свою роль в ускорении этого процесса. Давайте сделаем Европу сильнее и сувереннее уже сейчас», — заключил он.

Ранее Макрон призвал Европу «нарастить мышцы» из-за действий Трампа, которые стали для нее «электрошоком». Одним из важнейших пунктов он назвал сокращение зависимости стран ЕС от Вашингтона, особенно в вопросе вооружений.

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