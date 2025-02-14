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06:00, 14 февраля 2025Мир

Макрон призвал Европу «нарастить мышцы» из-за действий Трампа

Макрон: Действия Трампа стали электрошоком для Европы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: White House / Global Look Press

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США стало для Европы «электрошоком», в связи с чем европейским странам нужно «нарастить мышцы». Об этом в интервью Financial Times (FT) заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Это электрошок. Нам нужны асимметричные потрясения, внешние потрясения. Для Европы это момент, чтобы ускориться и действовать», — призвал он.

Макрон подчеркнул, что в первую очередь Европейскому союзу (ЕС) нужно начать инвестировать в собственную оборону, а также в экономическое и технологическое «возрождение». Также Европе следует сократить зависимость от Вашингтона, особенно в вопросе вооружений.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что действия Трампа по Украине ставят под угрозу безопасность Германии и Европы. «Мы должны осознать реальность. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента», — сказал он.

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