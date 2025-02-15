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09:02, 15 февраля 2025Интернет и СМИ

Маску отказались продать компанию по разработке искусственного интеллекта

Совет директоров OpenAI отказался продавать компанию Маску
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Советдиректоров корпорации OpenAI отказался от предложения американского миллиардера, руководителя DOGE Илона Маска о продаже некоммерческой организации, которая занимается разработкой искусственного интеллекта и обучением нейросетей. Ою этом сказано в заявлении компании на странице в соцсети Х.

«OpenAI не продается, и совет единогласно отверг недавнюю попытку Маска подорвать конкуренцию. Любая потенциальная реорганизация OpenAI укрепит наше некоммерческое предприятие и миссию по обеспечению всего человечества пользой от общего искусственного интеллекта», — указали в корпорации.

В августе 2024 года Маск подал в суд новый иск против компании OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана, которого обозвал мошенником. По его мнению, компания предала цели и задачи, поставленные при ее основании в 2015 году, поскольку перестала фокусироваться «на безопасности и открытости благе человечества».

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