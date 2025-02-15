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16:34, 15 февраля 2025Бывший СССР

Мэр Борисполя пригрозил военным переворотом на Украине из-за преследования оппозиции

Мэр Борисполя Борисенко пригрозил военным переворотом на Украине из-за оппозиции
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Європейська Бориспільщина»

Мэр Борисполя Владимир Борисенко пригрозил военным переворотом на Украине из-за преследования оппозиции. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале партии бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность».

По словам политика, во время сложностей на фронте следует объединяться, а не заниматься преследованием высказывающих иное мнение групп. При этом он назвал себя сознательным гражданином, работающим на победу и понимающим, что происходит в стране, а также заявил, что власти страны «заболели».

«Выход — глобальная очистка. И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте», — указал Борисенко.

Ранее в феврале сообщалось, что «Европейская солидарность» сорвала заседание Верховной Рады Украины после объявления санкций против Порошенко.

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