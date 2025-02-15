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13:04, 15 февраля 2025Россия

Минобороны России отчиталось об ударах по аэродромам и местам запуска дронов ВСУ

Минобороны России отчиталось об ударах по аэродромам и местам запуска БПЛА ВСУ
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия группировок российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) нанесли удары по объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве добавили, что удары нанесены по складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, местам подготовки к запуску дронов, а также по скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах.

Также 15 февраля Министерство обороны России сообщило о том, что подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка в Донецкой народной республике (ДНР).

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