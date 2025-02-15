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13:10, 15 февраля 2025Россия

Российские военные установили контроль над селом Березовка в ДНР

Минобороны: Березовка в ДНР перешла под контроль российских военных
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль село Березовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт в результате решительных действий, отметили в военном ведомстве.

Уточняется, что поражение было нанесено живой силе и технике четырех бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Произошло это в районах населенных пунктов ДНР Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка.

По данным российских военных, противник потерял до 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Ранее стало известно об уничтожении в ходе боя под Великой Новоселкой на юге республики группы иностранных наемников, использовавших символику ООН.

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