Российские военные установили контроль над селом Березовка в ДНР

Минобороны: Березовка в ДНР перешла под контроль российских военных

Вооруженные силы России взяли под контроль село Березовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт в результате решительных действий, отметили в военном ведомстве.

Уточняется, что поражение было нанесено живой силе и технике четырех бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Произошло это в районах населенных пунктов ДНР Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка.

По данным российских военных, противник потерял до 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Ранее стало известно об уничтожении в ходе боя под Великой Новоселкой на юге республики группы иностранных наемников, использовавших символику ООН.