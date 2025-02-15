Вооруженные силы России взяли под контроль село Березовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт в результате решительных действий, отметили в военном ведомстве.
Уточняется, что поражение было нанесено живой силе и технике четырех бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Произошло это в районах населенных пунктов ДНР Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка.
По данным российских военных, противник потерял до 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.
Ранее стало известно об уничтожении в ходе боя под Великой Новоселкой на юге республики группы иностранных наемников, использовавших символику ООН.