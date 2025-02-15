Российские военные уничтожили группу наемников, использовавших символику ООН

Российские военные в ходе боя под Великой Новоселкой на юге Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили группу иностранных наемников, использовавших символику ООН. Об этом рассказал боец штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Китаец, сообщает в субботу, 15 февраля, ТАСС.

По его словам, наемников привезли на бронированном транспорте и выгрузили, после чего они предприняли попытку наката. Всего их было 13 человек, уточнил собеседник агентства.

«Это были ребята внешности восточной, из которых, в принципе, десять человек сразу были убиты, трое сбежали в самом начале. При себе у погибших были элементы символики ООН», — сказал штурмовик.

Он уточнил, что российские военные нашли у убитых наемников шевроны, повязки и береты с логотипами ООН, а также документы участника миссии в Сьерра-Леоне в 2004 году.

Российский штурмовик также рассказал, что в ходе боя расстояние до врага составляло не более десяти метров. Бой продолжался около получаса и закончился полным разгромом группы противника.

Ранее член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что боевая готовность Вооруженных сил Украины снижается.