Мошенники обманом заставили российскую пенсионерку перевести им более 14 миллионов рублей

В Ленобласти ищут аферистов, обманувших пенсионерку на более, чем 4,6 млн рублей

В Ленинградской области полиция разыскивает аферистов, которые обманом заставили 73-летнюю пенсионерку перевести им более 14,6 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной пресс-службе МВД.

По данным правоохранителей, преступление произошло в Сосновом Бору. Там пострадавшей позвонили злоумышленники и убедили в том, что для предотвращения мошенничества с ее счетом все деньги необходимо перевести на якобы безопасный счет. После этого женщина перевела им 14 миллионов 677 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что в Белгороде мошенники заставили обманутого на миллионы рублей пенсионера продать автомобиль.