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13:04, 15 февраля 2025Бывший СССР

На Украине женщина взорвала сотрудников ТЦК

В Николаеве женщина устроила подрыв сотрудников ТЦК, двое погибли
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Взрыв произошел в украинском городе Николаев на юге страны. По данным издания «Страна.ua», женщина с сумкой, внутри которой, предположительно, было взрывное устройство, подошла к группе сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), после чего произошел взрыв.

В результате произошедшего двое погибли. По данным источника, это сама женщина и еще один сотрудник ТЦК. Еще шестеро человек получили ранения. Часть из них — в тяжелом состоянии.

Как отмечает издание, накануне в городе произошел еще один взрыв. Тогда 41-летний мужчина взорвал гранату рядом с вокзалом. В результате он не выжил.

Ранее в Ровенской области Украины неизвестные мужчины избили сотрудников ТЦК. Кроме того, они повредили их технику во время проверки документов.

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