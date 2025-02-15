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12:45, 15 февраля 2025Мир

На Западе назвали причину отказа Зеленского от передачи ресурсов США

Рогин: Зеленский не подписал соглашение с США из-за отсутствия гарантий Киеву
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал соглашение о природных ресурсах с США, так как в нем отсутствовали гарантии безопасности для Киева. Об этом в социальной сети X заявил американский журналист Джош Рогин.

Он отметил, что об этом в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности, ему сообщили американские законодатели. Журналист также отметил, что документ передала украинскому лидеру посол Соединенных Штатов в республике Бриджит Бринк в преддверии визита в Киев министра финансов США Скотта Бессента.

«Зеленский сказал, что не может его (соглашение — прим. «Ленты.ру») подписать, потому что в нем нет никаких гарантий безопасности для Украины», — написал Рогин.

Ранее он сообщал, что документ, предусматривающий передачу половины ресурсов Украины Соединенным Штатам Владимиру Зеленскому передала делегация Конгресса США на их встрече в Мюнхене. Журналист подчеркнул, что украинский лидер вежливо отказался подписывать бумаги.

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