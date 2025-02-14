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21:33, 14 февраля 2025Мир

Зеленский ответил на предложение США передать им половину минеральных ресурсов Украины

WP: США предложили Зеленскому отдать права на 50 % будущих минеральных ресурсов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alessandro della Valle / Reuters

Чиновики из США, встретившиеся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене, предложили ему подписать документ, согласно которому во владение США перешла бы половина будущих минеральных ресурсов республики. Украинский лидер ответил на него отказом, об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на представителей конгресса.

«Делегация конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который передаст США права на 50 процентов будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался подписывать это», — написал журналист издания в социальной сети X.

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