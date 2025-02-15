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22:38, 15 февраля 2025Россия

Организатор вечеринки в Savoy прокомментировал прошедший рейд силовиков

Организатор вечеринки в Savoy заявил, что она не преследовала аморальных целей
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вечеринка в московском отеле Savoy, где прошел рейд силовиков, не преследовала аморальных целей, заявил в комментарии «Известиям» организатор мероприятия Кирилл Королев.

По его словам, в концепции заподозрили «совсем другое». «У нас взрослая очень публика. Фактически музыкальные светские мероприятия, ужин, переходящий в танцевальную программу с электронной музыкой», — сказал он.

Помимо этого, Королев заявил, что владелец найденного оружия в одном из припаркованных автомобилей имеет на него разрешение. Оно принадлежит одному из охранников. Организатор вечеринки прокомментировал и информацию о найденном пакетике в одном из номеров гостиницы, отметив, что не в курсе о его содержимом.

В ночь с 14 на 15 февраля появилась информация, что правоохранители ворвались в московский отель Savoy во время вечеринки в честь Дня святого Валентина. Уточнялось, что силовики проверяли документы посетителей.

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