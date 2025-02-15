Силовики ворвались в московский отель во время вечеринки в честь Дня святого Валентина

Силовики ворвались в отель Savoy во время вечеринки, где выступала Хакамада

Правоохранители ворвались в московский отель Savoy во время вечеринки в честь Дня святого Валентина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Силовики начали проверять документы посетителей. Отмечается, что на месте обнаружены пакеты с неизвестным белым веществом.

Кроме того, на мероприятии с DJ-сетом выступала бизнес-тренер, экономист, журналистка и политический деятель Ирина Хакамада. Комментарии она давать отказалась, сказав лишь: «Любовь — это исповедь Христа».

В конце января Хакамада поделилась откровенным снимком с отдыха. Она предстала перед камерой в белом бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок.