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02:36, 15 февраля 2025Силовые структуры

Силовики ворвались в московский отель во время вечеринки в честь Дня святого Валентина

Силовики ворвались в отель Savoy во время вечеринки, где выступала Хакамада
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Правоохранители ворвались в московский отель Savoy во время вечеринки в честь Дня святого Валентина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Силовики начали проверять документы посетителей. Отмечается, что на месте обнаружены пакеты с неизвестным белым веществом.

Кроме того, на мероприятии с DJ-сетом выступала бизнес-тренер, экономист, журналистка и политический деятель Ирина Хакамада. Комментарии она давать отказалась, сказав лишь: «Любовь — это исповедь Христа».

В конце января Хакамада поделилась откровенным снимком с отдыха. Она предстала перед камерой в белом бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок.

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