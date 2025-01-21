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11:22, 21 января 2025Ценности

69-летняя Ирина Хакамада поделилась снимком в бикини

69-летняя журналистка Ирина Хакамада поделилась снимком в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irina_hakamada

Бизнес-тренер, экономист, журналистка и политический деятель Ирина Хакамада поделилась откровенным снимком с отдыха. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 69-летняя Хакамада запечатлена вместе с дочерью Марией Сиротинской. Она предстала перед камерой в белом бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок. На ее ногах лежал голубой платок, а на голове ббыли надеты бандана и бейсболка. Внешний вид звезды дополнили солнцезащитные очки и длинная цепь с кулоном.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Ирина Хакамада появилась в наряде с откровенным декольте.

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