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12:44, 9 сентября 2024Ценности

69-летняя Ирина Хакамада прогулялась в платье с откровенным декольте

69-летняя журналистка Ирина Хакамада прогулялась в платье с откровенным декольте

Фото: @irina_hakamada

Бизнес-тренер, экономистка, публицистка и политический деятель Ирина Хакамада прогулялась в наряде с откровенным декольте. Данная публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

69-летняя журналистка посетила торговый центр в черном макси-платье в белый горох, которое дополнила кожаным ремнем. При этом предмет гардероба был оформлен глубоким V-образным декольте. Также знаменитость надела две серебристые цепочки с кулонами и солнцезащитные очки.

«Платье в горох — и я другая, но тоже я. Одежда может вскрыть скрытое», — указала в подписи автор поста.

В августе Ирина Хакамада показала фигуру в бикини во время поездки в грузинский поселок Уреки.

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      Карина Черных
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