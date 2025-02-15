Освобожденного из плена в Газе россиянина доставили в больницу

Освобожденного из плена в Газе россиянина Труфанова доставили в больницу

Освобожденного из плена в Газе россиянина Александра Труфанова доставили в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Израиля.

Отмечается, что Труфанова и также освобожденного американца Саги Декель-Хена транспортировали на военных вертолетах в больницу «Шиба» в пригороде Тель-Авива.

«Они вернулись в Израиль после 498 дней в плену. Команды медиков и профессионалов в больнице полностью готовы принять их и обеспечить всесторонний медицинский уход, включая психологическую поддержку и удовлетворение любых иных потребностей», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Труфанова освободили после 500 дней плена в Газе. Известно, что мужчина, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены 7 октября 2023 года во время атаки ХАМАС, главе семьи, отцу Александра, выжить не удалось.