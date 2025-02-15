Президент Франции Макрон подал в суд на автора картины с его отрубленной головой

Президент Франции Макрон подал в суд на автора его портрета без головы Мулена

Президент Франции Эммануэль Макрон подал в суд на автора картины «Аннуляция», на которой обернутый во флаг Гваделупы мужчина держит отрубленную голову президента Макрона. Об этом сообщает Le Monde.

По данным издания, речь идет о художнике, музыканте и журналиста из Гваделупы Франсуа Мулена, известного как Boss Blow. Он выставил картину на выставке «Подвергнуты воздействию хлордекона», посвященной проблеме использования Францией на тростниковых плантациях в Гваделупе и Мартинике токсичного и канцерогенного инсектицида для защиты урожая.

Лидер Франции подал жалобу на художника «за умышленное причинение вреда жизни или физической неприкосновенности человека без каких-либо последствий». Сам Мулен заявил, что написание картины стало для него честью. Однако когда он узнал, что Макрон подал иск, то принял это за шутку. По его словам, позже он понял, что работал над полотном с разочарованием и гневом жителя Гваделупы по отношению к системе, которая продолжает угнетать граждан Гваделупы.

«Этот господин — последний представитель власти, которая отказывается полностью признать скандал, которая позволяет себе объявлять об отклонении иска по рассматриваемому делу», — заявил художник.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Парижа на слушаниях рассмотрит дело о клевете французской журналистки Наташи Рей, назвавшей жену президента Франции Бриджит Макрон мужчиной.