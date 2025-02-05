Суд займется скандалом вокруг пола жены Макрона

Адвокат: Суд в мае рассмотрит дело журналистки, назвавшей жену Макрона мужчиной

Апелляционный суд Парижа на слушаниях рассмотрит дело о клевете французской журналистки Наташи Рей, назвавшей жену президента Франции Бриджит Макрон мужчиной. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил адвокат.

«Приговор коррекционного трибунала Парижа 12 сентября 2024 года является мошенническим. Мы его обжаловали и предстанем перед апелляционным судом 14-15 мая 2025», — рассказал он агентству.

Ранее стало известно, что Наташе Рей в ответ подаст на французскую первую леди в суд.

До этого журналистка попросила предоставить ей политическое убежище в России.