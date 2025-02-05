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08:57, 5 февраля 2025Мир

Суд займется скандалом вокруг пола жены Макрона

Адвокат: Суд в мае рассмотрит дело журналистки, назвавшей жену Макрона мужчиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Апелляционный суд Парижа на слушаниях рассмотрит дело о клевете французской журналистки Наташи Рей, назвавшей жену президента Франции Бриджит Макрон мужчиной. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил адвокат.

«Приговор коррекционного трибунала Парижа 12 сентября 2024 года является мошенническим. Мы его обжаловали и предстанем перед апелляционным судом 14-15 мая 2025», — рассказал он агентству.

Ранее стало известно, что Наташе Рей в ответ подаст на французскую первую леди в суд.

До этого журналистка попросила предоставить ей политическое убежище в России.

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