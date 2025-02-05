Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка подаст на первую леди в суд

РИА Новости: Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка подаст на Бриджит в суд

Французская журналистка Наташа Рей, назвавшая жену президента страны Эммануэля Макрона мужчиной, подаст на первую леди в суд. Об этом сообщил РИА Новости адвокат журналистки Франсуа Данглеан.

Рея была осуждена за утверждения, что Бриджит Макрон родилась мужчиной. Правозащитник назвал приговор мошенническим и подчеркнул, что жалоба будет подана против супруги французского лидера, ее брата Жана-Мишеля Тронье, а также против их адвоката и трех судей, «которые сфальсифицировали процесс».

Ранее Наташа Рей попросила предоставить ей политическое убежище в России. Она пожаловалась на давление французских властей и заявила о препятствовании публикации ее расследования.

В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил Наташу Рей и так называемую медиума Дельфин Жегусс к штрафу в размере 500 евро за клевету и обязал выплатить супруге Макрона 8000 евро в качестве компенсации. По версии следствия, Рей подготовила клеветнические материалы про первую леди страны, а Жеггус их распространила.