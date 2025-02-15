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18:57, 15 февраля 2025Бывший СССР

Раскрыто реальное положение дел в элитной 155-й бригаде ВСУ

Пленный боец ВСУ Чередниченко: Воюем с ржавыми автоматами, не проходя подготовки
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

О реальном положении дел в элитной 155-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал пленный украинский боец Сергей Чередниченко. Видео с его участием опубликовало Минобороны РФ в Telegram.

Военнопленный признался, что не проходил никакой специальной подготовки — за его спиной только обычные курсы. Воевать его отправили с ржавым автоматом «Калашникова», обещая выдать форму и бронежилеты. «Но ничего нет», — указал он.

Рекламную кампанию вокруг распиаренной бригады солдат назвал «полной туфтой», отметив, что он даже не видел никакой зарубежной техники.

Ранее сообщалось, что из элитной 155-й бригады ВСУ дезертировали около 1,7 тысячи человек. Пленный украинский командир назвал формирование бригады пиаром и уточнил, что в нее набрали немотивированных солдат, в том числе ограниченно годных.

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