Раскрыты подробности о жизни внучек последнего президента СССР Горбачева в Германии

Shot: Внучки Горбачева живут в элитных домах в Германии и переводят деньги ВСУ

Внучки последнего президента СССР Михаила Горбачева, 45-летняя Ксения Горбачева и 37-летняя Анастасия Вирганская, живут в элитных домах в Германии, продают водку «Зеленский» и переводят деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в России женщины получили высшее образование в МГИМО. Они жили в особняке на Рублевке и в 300-метровой квартире номенклатурного дома, расположенного на улице Косыгина. В 2010-х годах они переехали в Берлин.

Старшая сестра занимается бизнесом, развитием магазина коллекционных вин. После начала специальной военной операции (СВО) была организована распродажа, на которой бизнес-леди предлагала купить водку «Зеленский», а все вырученные деньги переводились ВСУ.

Младшая является управляющим директором в двух фирмах по перевозкам грузов. Ее супруг Дмитрий Зангиев играет в берлинской психоделик-дум-хард-рок-группе Abanamat. Они выпустили песню Stop War in Ukraine. Полученные от слушателей деньги также отправляются в поддержку Украины.

Кроме того, известно, что семья Горбачевых продала 30-метровую московскую квартиру и купил исторический замок Хубертуса площадью 570 квадратных метров, расположенный в Баварии на берегу озера Тегерзе, стоимостью семь миллионов евро. Также семья владеет квартирой, расположенной в историческом здании в Берлине на Констанцерштрассе.

Ранее сообщалось, что в столичном Ельцин Центре открылась выставка внучки первого президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой.