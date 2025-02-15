Адвокат Винника рассказал о реакции россиянина на освобождение

Адвокат Винника Бух: Освобождение россиянина было сюрпризом

Освобождение со-основателя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника было сюрпризом, рассказал его адвокат Аркадий Бух. В «Ленте.ру» он также рассказал о реакции россиянина на обмен.

«Мы не знали, когда это [освобождение] произойдет и может ли произойти, то есть это было сюрпризом. Александр очень скромный и не медийный человек, и достаточно скрыты эмоции. Такой у него характер. Конечно, мама, ребенок — слезная драма. На самом деле каждый раз, когда нам удается кого-то освободить и отправить на родину, драматическая история повторяется, мы, так сказать, уже выработали толстую кожу на эту ситуацию», — поделился правозащитник.

До этого Бух раскрыл планы Винника после освобождения. По словам адвоката, россиянин первым делом хочет выспаться после долгого перелета, который занял порядка 30-40 часов.

Ранее стало известно, что Александр Винник возвращается в Россию после многолетнего пребывания в американской тюрьме. Освобождение «криптовалютного короля» стало возможным после обмена между Москвой и Вашингтоном, в рамках которого в обратном направлении проследовал учитель Марк Фогель.

