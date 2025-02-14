Адвокат Винника рассказал о его планах после освобождения

Адвокат Винника Бух рассказал, что путь в Россию занял около 40 часов

Со-основатель криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник первым делом после освобождения и долгого перелета хочет выспаться, рассказал его адвокат Аркадий Бух. О планах россиянина после освобождения он рассказал «Ленте.ру».

«По приезду планы были выспаться, потому что дорога была 30, если не 40 часов, потому что там несколько перелетов, транзитов по Америке, Турция — прямых перелетов, конечно, нету — внутренние перелеты тоже. То есть он устал, по-моему, до сих пор спит. Дальнейшие планы будем сейчас формировать, только прилетел», — поделился правозащитник.

Ранее стало известно, что Винник возвращается в Россию после многолетнего пребывания в американской тюрьме. Освобождение «криптовалютного короля» стало возможным после обмена между Москвой и Вашингтоном, в рамках которого в обратном направлении проследовал учитель Марк Фогель.

Винник, как утверждалось, может быть связан с крупным криптокошельком, содержащим около 80 тысяч биткойнов. Эти средства, по некоторым данным, были похищены в 2011 году с японской биржи Mt. Gox. Винника арестовали в 2017 году в Греции при поддержке ФБР, после чего экстрадировали сначала во Францию, а затем в США в 2022 году. Американские власти обвиняют его в причастности к отмыванию денег через BTC-e, использовавшуюся, по их версии, российскими преступными группировками для финансирования киберпреступлений, торговли наркотиками и хищения персональных данных. Через преступную схему с 2010 года якобы было отмыто более четырех миллиардов долларов.

