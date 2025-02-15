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06:00, 15 февраля 2025МирЭксклюзив

Во Франции возмутились угрозами Трампа в отношении ЕС

В парламенте Франции возмутились планами Трампа поднять пошлины на товары из ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Член парламента Франции Винсент Роллан возмутился намерением президента США Дональда Трампа поднять экспортные тарифы на товары из Евросоюза (ЕС) с целью восстановления торгового баланса между Брюсселем и Вашингтоном. О нависшей над европейской экономикой угрозе депутат рассказал в обращении к правительству, текст которого изучила «Лента.ру»

«Сразу после вступления в должность президент Дональд Трамп подтвердил свою готовность повысить тарифы США в отношении Европейского Союза. (...) С учетом дефицита торгового баланса [между США и ЕС], составляющего около 150 миллиардов евро (...) США, как сообщается, рассмотрят возможность восстановления тарифов на сталь и алюминий, а также рассматривают возможность пойти на общее увеличение тарифов на импорт на 10 процентов», — заявил Роллан.

Протекционистская политика, последствия которой могут быть катастрофическими для французской экономики и рабочих мест. Такое увеличение привело бы к падению экспорта из Франции в Соединенные Штаты Америки и, несомненно, повлекло бы за собой закрытие объектов

Винсент Ролланчлен парламента Франции

Парламентарий подчеркнул, что Париж «не может позволить себе» подвергаться подобным угрозам от дружественных стран и не реагировать на них. Так, депутат спрашивает у правительства о том, какую стратегию оно намерено реализовать для защиты европейской экономики от внешних угроз.

Ранее Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении товаров из Евросоюза. Трамп объяснил, что введет пошлины против товаров из ЕС за ужасное отношение к США. «Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского Союза?... Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно», — подчеркивал глава Белого дома.

До этого Белый дом подтвердил планы Трампа ввести пошлины против Мексики, Канады и Китая. Они вступят в силу с 1 февраля, заявила официальный представитель ведомства Каролин Левитт.

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