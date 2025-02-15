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11:13, 15 февраля 2025Интернет и СМИ

Россияне ополчились на Малышеву из-за орфографической ошибки

Врача Елену Малышеву упрекнули в безграмотности из-за орфографической ошибки
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева поделилась с подписчиками трогательной запиской мужу на День святого Валентина и столкнулась с резкой критикой. Россияне упрекнули знаменитость в безграмотности в комментариях под ее постом в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пользователи сети ополчились на врача из-за орфографической ошибки в романтическом послании, которое она оставила мужу. «Игорек! Я побежало на работу. Я тебя люблю. До вечера», — написала Малышева, на что получила ответ от мужа: «С днем всех влюбленых!!!» (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. «Ленты.ру»).

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В комментариях подписчики удивились безграмотности телеведущей и ее супруга. «Меня поразила ваша безграмотность. И почерк такой корявый. Это не вяжется с вашим образом, с тем, как вы себя позиционируете. И еще удивило то, что вы при такой занятости умудряетесь находить время, чтобы не только читать комментарии, но и отвечать», «Лучше бы не выставляла это послание. У золотого медалиста правила правописания на автомате», «Так ты побежалА или побежалО??????» — высказали они свое мнение в комментариях.

Ранее Малышева назвала два упражнения, которые помогут защититься от деменции. Врач заявила, что от деградации мозг спасет рисование мелких деталей. В этот момент формируются новые нейронные связи.

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