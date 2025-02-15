Россиянка нашла стекло в овсяной каше из «ВкусВилла»

В Москве женщина поранила язык стеклом, найденным в овсяной каше из «ВкусВилла»

В Москве местная жительница поранила язык стеклом, найденным в овсяной каше из «ВкусВилла». Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

По данным канала, пострадавшая купила геркулес «Овсяные хлопья» и принесла домой. Она сварила из него кашу, стала есть и почувствовала во рту что-то острое. Оказалось, что она порезала язык кусочком стекла. По словам женщины, посуда, в которой она готовила и из которой ела, была целой. Она обратилась в поддержку, в ответ ей начислили две тысячи бонусов в качестве компенсации. Женщина написала обращение в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что крупная торговая сеть «ВкусВилл» приостановила розничные продажи десерта «ДэнБош» из-за жалобы о попадании в кейс-торт стекла.

