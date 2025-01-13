«ВкусВилл» приостановил продажи десерта после жалобы о попадании стекла

«ВкусВилл» приостановил продажи десерта «ДэнБош» из-за жалобы о попадании стекла

Крупная торговая сеть «ВкусВилл» приостановила розничные продажи десерта «ДэнБош» из-за жалобы о попадании в кейс-торт стекла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы продуктового ретейлера.

Продажи кейс-тортов приостановили до выяснения всех обстоятельств. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что девушке из Москвы попалось стекло в десерте «ДэнБош». При этом упаковка кейс-торта не была повреждена или вскрыта.

Представители «ВкусВилла» заявили, что курьер забрал у покупателя заказ с посторонними предметами. Однако, как отметили в компании, в десерте было обнаружено не стекло, а кусочек пластика. «До выяснения всех обстоятельств продажи десерта будут приостановлены», — резюмировали в компании.

В настоящее время сотрудники «ВкусВилла» из контроля качества совместно с производителем десерта проводят расследование инцидента. Попадание пластика в кейс-торт могло быть вызвано проблемами с целостностью упаковки, точная причина инцидента станет известна позже. «При необходимости будут приняты дополнительные меры контроля», — заключили во «ВкусВилле».

Это — не первый случай, когда покупатели жалуются на купленную в продуктовом ретейлере продукцию. В середине октября 2024 года сообщалось о жалобах сотен россиян на отравление зефиром «Классический». Позже Роспотребнадзор приостановил работу кондитерской фабрики «Сокол» из-за неблагоприятных условий хранения продукции и отсутствии подтверждения сроков годности. После этого реализация этого зефира в ряде продуктовых сетей, включая «ВкусВилл», была поставлена на паузу.