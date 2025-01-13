Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:57, 13 января 2025Экономика

«ВкусВилл» приостановил продажи десерта после жалобы о попадании стекла

«ВкусВилл» приостановил продажи десерта «ДэнБош» из-за жалобы о попадании стекла
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Крупная торговая сеть «ВкусВилл» приостановила розничные продажи десерта «ДэнБош» из-за жалобы о попадании в кейс-торт стекла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы продуктового ретейлера.

Продажи кейс-тортов приостановили до выяснения всех обстоятельств. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что девушке из Москвы попалось стекло в десерте «ДэнБош». При этом упаковка кейс-торта не была повреждена или вскрыта.

Представители «ВкусВилла» заявили, что курьер забрал у покупателя заказ с посторонними предметами. Однако, как отметили в компании, в десерте было обнаружено не стекло, а кусочек пластика. «До выяснения всех обстоятельств продажи десерта будут приостановлены», — резюмировали в компании.

Материалы по теме:
«Меня чуть не разорвало» Россияне отравились зефиром из «ВкусВилла», «Перекрестка» и «Пятерочки». Почему это произошло?
«Меня чуть не разорвало»Россияне отравились зефиром из «ВкусВилла», «Перекрестка» и «Пятерочки». Почему это произошло?
17 октября 2024
Россияне массово отравились зефиром из популярных супермаркетов. Завод-изготовитель обвинил людей в переедании
Россияне массово отравились зефиром из популярных супермаркетов. Завод-изготовитель обвинил людей в переедании
15 октября 2024

В настоящее время сотрудники «ВкусВилла» из контроля качества совместно с производителем десерта проводят расследование инцидента. Попадание пластика в кейс-торт могло быть вызвано проблемами с целостностью упаковки, точная причина инцидента станет известна позже. «При необходимости будут приняты дополнительные меры контроля», — заключили во «ВкусВилле».

Это — не первый случай, когда покупатели жалуются на купленную в продуктовом ретейлере продукцию. В середине октября 2024 года сообщалось о жалобах сотен россиян на отравление зефиром «Классический». Позже Роспотребнадзор приостановил работу кондитерской фабрики «Сокол» из-за неблагоприятных условий хранения продукции и отсутствии подтверждения сроков годности. После этого реализация этого зефира в ряде продуктовых сетей, включая «ВкусВилл», была поставлена на паузу.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Вызывает обеспокоенность». В Европе отреагировали на атаку ВСУ по станции «Турецкого потока»

      Стало известно об остановке добычи одного вида угля на Украине

      Названо преимущество российского «Кинжала»

      Стилист Рогов назвал модный тренд 2025 года

      Обрушение шпиля горящего военного госпиталя в Туле попало на видео

      Блогер Хованский рассказал о разводе

      В Турции заявили об атаке ВСУ против Анкары

      Цена биткоина упала ниже 90 тысяч долларов

      В Японии приостановили движение поездов после мощного землетрясения

      Женщина решила помочь приятелю и случайно вышла замуж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше