В России приостановили работу фабрики «Сокол» после жалоб на их зефир

Роспотребнадзор приостановил работу «Сокол» после жалоб на зефир «Жизель»

Роспотребнадзор приостановил работу кондитерской фабрики «Сокол» (ООО «КФС») после массовых жалоб на их зефир «Жизель» и «Классический». Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Отмечается, что на вышеуказанном предприятии производился зефир без сахара, который в дальнейшем продавался сетях супермаркетов «ВкусВилл», «Лента», а также магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Реализация зефиров «Классический» и «Жизель» приостановлена в торговых сетях «ВкусВилл», ООО «Лента» и X5 Group, уточнили в Роспотребнадзоре.

В ходе проверки специалисты ведомства выявили ряд нарушений. Речь, в частности, идет о неудовлетворительных условиях хранения продукции, а также плохом содержании производственных помещений и технологического оборудования фабрики. Кроме того, проверка показала отсутствие подтверждения сроков годности у продукции, которая выпускалась на этом предприятии.

Отравление после употребления зефира «Классический» и «Жизель» было выявлено у сотни человек. Пострадавшие жаловались на диарею и тошноту. По их мнению, причиной недомогания мог послужить мальтит — спирт из крахмала, используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя. На самом заводе «Сокол» в подмосковном Дмитрове тогда обвинили людей в переедании продукции. Впрочем, вскоре после подобных заявлений коммерческий директор фабрики Михаил Шамис объявил о приостановке производства зефира «Жизель» с мальтитным сиропом.