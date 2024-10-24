В России приостановили работу фабрики «Сокол» после жалоб на их зефир

Роспотребнадзор приостановил работу кондитерской фабрики «Сокол» (ООО «КФС») после массовых жалоб на их зефир «Жизель» и «Классический». Об этом сообщается на сайте российского ведомства.
Отмечается, что на вышеуказанном предприятии производился зефир без сахара, который в дальнейшем продавался сетях супермаркетов «ВкусВилл», «Лента», а также магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Реализация зефиров «Классический» и «Жизель» приостановлена в торговых сетях «ВкусВилл», ООО «Лента» и X5 Group, уточнили в Роспотребнадзоре.
В ходе проверки специалисты ведомства выявили ряд нарушений. Речь, в частности, идет о неудовлетворительных условиях хранения продукции, а также плохом содержании производственных помещений и технологического оборудования фабрики. Кроме того, проверка показала отсутствие подтверждения сроков годности у продукции, которая выпускалась на этом предприятии.
Отравление после употребления зефира «Классический» и «Жизель» было выявлено у сотни человек. Пострадавшие жаловались на диарею и тошноту. По их мнению, причиной недомогания мог послужить мальтит — спирт из крахмала, используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя. На самом заводе «Сокол» в подмосковном Дмитрове тогда обвинили людей в переедании продукции. Впрочем, вскоре после подобных заявлений коммерческий директор фабрики Михаил Шамис объявил о приостановке производства зефира «Жизель» с мальтитным сиропом.