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13:41, 15 февраля 2025Силовые структуры

Съевший слойку с ртутью россиянин отказался от претензий к коллеге-отравителю

В Москве отравившийся ртутью мужчина отказался от претензий к коллеге
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Стала известна причина отравления пирожками с ртутью россиянина

Кадр: Telegram-канал ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В Москве съевший слойку с ртутью мужчина не имеет претензий к пытавшемуся отравить его коллеге. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, он уже пообщался с фигурантом. Отмечается, что никаких обид между ними нет, несмотря на попытку отравления.

По информации адвоката фигуранта, мужчина добавил ртуть в слойки на рабочем месте, а потом угостил ими своего коллегу, зная, что он не откажется. По словам защитника, расправиться с пострадавшим мужчина не хотел, он собирался лишь причинить вред его здоровью. Кроме того, к девушке, которая нравилась обоим мужчинам, подзащитный относился по-отечески.

Ранее сообщалось, что фигурант отравил коллегу пирожками с ртутью из-за ревности к 24-летней девушке, с которой они вместе работают.

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