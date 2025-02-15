Съевший слойку с ртутью россиянин отказался от претензий к коллеге-отравителю

В Москве отравившийся ртутью мужчина отказался от претензий к коллеге

В Москве съевший слойку с ртутью мужчина не имеет претензий к пытавшемуся отравить его коллеге. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, он уже пообщался с фигурантом. Отмечается, что никаких обид между ними нет, несмотря на попытку отравления.

По информации адвоката фигуранта, мужчина добавил ртуть в слойки на рабочем месте, а потом угостил ими своего коллегу, зная, что он не откажется. По словам защитника, расправиться с пострадавшим мужчина не хотел, он собирался лишь причинить вред его здоровью. Кроме того, к девушке, которая нравилась обоим мужчинам, подзащитный относился по-отечески.

Ранее сообщалось, что фигурант отравил коллегу пирожками с ртутью из-за ревности к 24-летней девушке, с которой они вместе работают.