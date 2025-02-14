Стала известна причина отравления пирожками с ртутью россиянина

Россиянин отравил знакомого пирожками с ртутью из-за ревности к коллеге

Россиянин отравил знакомого пирожками с ртутью из-за ревности к 24-летней коллеге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, мужчинам, которые были женаты, нравилась одна и та же коллега. В результате один из них решил избавиться от конкурента, отравив его.

Подозрения у следователей появились в тот момент, когда пришли результаты анализов мужчин — у одного в организме ртути не обнаружили. Вместе с этим он стал путаться в показаниях. В результате из больницы мужчину увезли на допрос.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. По их версии, подозреваемый купил не менее четырех градусников с ртутью и добавил их содержимое в шприц, а потом — в слойки, купленные для знакомого. После того, как потерпевшего госпитализировали, мужчина также обратился в больницу с жалобами на отравление. Таким образом он хотел избежать подозрений.