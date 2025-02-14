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08:46, 14 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин подстроил отравление слойками с ртутью в Москве из-за ревности

СК: Отравление слойками с ртутью в Москве подстроил один из потерпевших
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Следком»

Отравление слойками с ртутью в Москве было подстроено одним из обратившихся в больницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Установлено, что мужчина приревновал девушку к своему знакомому и решил его отравить. Для этого он купил не менее четырех градусников с ртутью и добавил их содержимое в шприц — его 11 февраля он вколол в слойки, купленные для знакомого.

После того, как потерпевший съел отравленную еду, он был доставлен в больницу. Вслед за ним в медучреждение обратился и обвиняемый, симулировавший недомогания — так он хотел избежать подозрений в свой адрес.

Во время следственных мероприятий обвиняемый выдвигал противоречивые версии случившегося и пытался представить произошедшее как несчастный случай. Однако в результате полностью признал вину и дал показания.

12 февраля сообщалось, что на на юго-западе Москвы двое мужчин отравились слойками с ртутью. Инцидентом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

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