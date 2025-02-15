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17:15, 15 февраля 2025Бывший СССР

Сальдо прокомментировал заявление президента Украины об обмене территориями с Россией

Сальдо посоветовал президенту Украины обменивать территории на Луне
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал фантазиями заявление президента Украины Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией и посоветовал ему обменивать территории на Луне. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, такое заявление глава Херсонской области сделал после интервью Зеленского The Guardian, в котором украинский лидер сказал, что не исключает некий обмен территориями с Россией. РИА Новости Сальдо сказал, что пока ни о каких переговорах с Зеленским нет речи. Он отметил, что в своих фантазиях президент Украины может обменивать хоть территории на Луне. «Нам с нелегитимным главарем режима разговаривать не о чем. Мы не собираемся обменивать одни российские территории на другие. Они и так наши», — заявил губернатор Херсонской области.

Ранее, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не будет обсуждать обмен оккупированных Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий Курской области на занятые Вооруженными силами России земли.

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