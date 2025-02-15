Спецпредставитель Трампа заявил о превышении Украиной потерь США во Вьетнаме и Корее

Келлог: Потери Украины в три раза превысили потери США во Вьетнаме и Корее

Потери Украины за время конфликта в три раза превысили потери США в периоды вьетнамской и корейской войн вместе взятых. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог, его слова в своем Telegram-канале приводит агентство УНИАН.

«Потери украинской стороны в три раза превышают потери США во Вьетнаме и Корее вместе взятых», — сказал он.

По словам спецпредставителя Трампа, американский лидер хочет остановить конфликт, чтобы прекратить потери. Он также добавил, что для прекращения конфликта необходимо обеспечить защиту и суверенитет Украины.

Ранее Кит Келлог заявил, что Европы не будет за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон не хочет начинать масштабную групповую дискуссию.