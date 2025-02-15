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17:58, 15 февраля 2025Мир

Стало известно о ранении освобожденного из плена россиянина во время похищения ХАМАС

Освобожденный из плена в Газе Труфанов получил пулевое ранение при похищении
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Стало известно о ранении освобожденного из плена в Газе россиянина Александра Труфанова во время похищения участниками радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Израиля.

Мужчина получил пулевое ранение во время атаки боевиков данной организации на юг Израиля 7 октября 2023 года. В указанный день он вместе с возлюбленной находился в гостях у своей семьи в кибуце Нир-Оз.

«Александр, получив огнестрельное ранение, был похищен и увезен в Газу. На протяжении 498 дней его удерживали в нечеловеческих условиях», — говорится в заявлении.

Ранее 15 февраля сообщалось, что Труфанова и также освобожденного американца Саги Декель-Хена транспортировали на военных вертолетах в больницу «Шиба» в пригороде Тель-Авива.

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