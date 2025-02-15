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04:34, 15 февраля 2025Бывший СССР

Студент по заданию СБУ поджег станцию сотовой связи

Студент по заданию СБУ поджег станцию сотовой связи в Мирном
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Студент Мирнинского регионального технического колледжа по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) поджег станцию сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о диверсии. В полицию позвонил мужчина и сообщил, что недалеко от города Мирный горит станция сотовой связи. Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего студента Мирнинского регионального технического колледжа.

«Юноша рассказал, что спецслужбы Украины, с которыми он общался через мессенджер, пообещали ему 27 тысяч рублей за поджог станции сотовой связи», — сообщили собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что в Крыму суд приговорил к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы местного жителя за работу на Службу безопасности Украины. Россиянин признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима и выплатит штраф 350 тысяч рублей.

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