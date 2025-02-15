Студент по заданию СБУ поджег станцию сотовой связи в Мирном

Студент Мирнинского регионального технического колледжа по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) поджег станцию сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о диверсии. В полицию позвонил мужчина и сообщил, что недалеко от города Мирный горит станция сотовой связи. Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего студента Мирнинского регионального технического колледжа.

«Юноша рассказал, что спецслужбы Украины, с которыми он общался через мессенджер, пообещали ему 27 тысяч рублей за поджог станции сотовой связи», — сообщили собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что в Крыму суд приговорил к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы местного жителя за работу на Службу безопасности Украины. Россиянин признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима и выплатит штраф 350 тысяч рублей.