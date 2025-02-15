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14:25, 15 февраля 2025Силовые структуры

Сводный брат изнасиловал 13-летнюю школьницу в российском городе

В российском городе 16-летний сводный брат 13-летней школьницы изнасиловал ее
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 41-летний мужчина рассказал полицейским о том, что 16-летний пасынок изнасиловал его 13-летнюю дочь. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, петербуржец рассказал, что это произошло прошлым летом на отдыхе в Краснодарском крае. Мужчина обвиняет в случившимся сына своей жены. Тогда юноше было 16 лет, а пострадавшей — 13.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 16-летний подросток в гостях у бабушки изнасиловал 15-летнюю двоюродную сестру. По предварительным данным, инцидент произошел 28 января. Сестра и брат приехали к бабушке в гости в деревню, где подросток и надругался над школьницей. Об этом стало известно родителям потерпевшей, 30 января они обратились в полицию.

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