Сводный брат изнасиловал 13-летнюю школьницу в российском городе

В российском городе 16-летний сводный брат 13-летней школьницы изнасиловал ее

В Санкт-Петербурге 41-летний мужчина рассказал полицейским о том, что 16-летний пасынок изнасиловал его 13-летнюю дочь. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, петербуржец рассказал, что это произошло прошлым летом на отдыхе в Краснодарском крае. Мужчина обвиняет в случившимся сына своей жены. Тогда юноше было 16 лет, а пострадавшей — 13.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 16-летний подросток в гостях у бабушки изнасиловал 15-летнюю двоюродную сестру. По предварительным данным, инцидент произошел 28 января. Сестра и брат приехали к бабушке в гости в деревню, где подросток и надругался над школьницей. Об этом стало известно родителям потерпевшей, 30 января они обратились в полицию.