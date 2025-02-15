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01:03, 15 февраля 2025Мир

Трамп прокомментировал выступление Вэнса на конференции в Мюнхене

Трамп назвал блестящим выступление Вэнса на Мюнхенской конференции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал блестящим выступление американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет газета The New York Times.

«Очень хорошая речь, на самом деле блестящая», — отметил Трамп. Также президент одобрил высказывания Вэнса о Европе и кризисе в этом регионе.

Раздражаться из-за выступления Вэнса на конференции европейским лидерам нет причин, считает Трамп. Вице-президент говорил о свободе слова, ее в Европе и правда теряют, резюмировал глава США.

Ранее сообщалось, что Джей Ди Вэнс во время своего выступления в Мюнхене обрушился с критикой на лидеров стран Европы по поводу ограничения ими свободы слова и неспособности контролировать эмиграцию.

После этого слова Вэнса жестко раскритиковал глава Минобороны Германии Бориса Писториуса. Министр эти высказывания «неприемлемыми». По его словам, вице-президент Штатов фактически поставил под сомнение демократию в Европе.

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